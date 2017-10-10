Сапар Исаков: Мы настроены довести проект «Таза коом» до логического конца

«Год назад президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказал инициативу - национальную программу «Таза коом». И спустя год мы хотим показать первые результаты наших усилий. Мы настроены довести проект до логического конца», - сказал премьер-министр КР Сапар Исаков.

По словам главы правительства, если несколько лет назад на мировых рынках котировались акции крупных горнодобывающих и промышленных компаний, то сегодня самыми дорогими компаниями являются Facebook, Googlе. Это говорит о том, что меняются время и люди.

Сегодня время диктует нам: если государство не будет применять информационные технологии в своем развитии, то оно может серьезно отстать. Сапар Исаков

Премьер отметил, что программа «Таза коом» направлена на то, чтобы гражданам легче жилось и они тратили меньше времени на сбор определенных справок, чтобы исключить коррупционнее риски между госорганами и гражданами.