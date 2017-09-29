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Власть

Премьер-министр Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Россию

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков прибыл с официальным визитом в Россию. 

В аэропорту «Внуково» главу кабмина встретила рота почетного караула. Сегодня у премьер-министра запланирована встреча с главой Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым в узком и расширенном составе. Это будет первая встреча Сапара Исакова с Дмитрием Медведевым в качестве главы правительства Кыргызстана.

Сапар Исаков также посетит инновационный центр «Сколково», возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и даст интервью каналу «Россия-24», «Российской газете» и агентству РИА «Новости».

На 30 сентября запланированы осмотр павильона «Кыргызстан», встреча с председателем совета муфтиев России Равилем Гайнутдиновым, ознакомление с программой города Москвы «Безопасный город», участие в открытии медицинского центра Muras Clinic и встреча с соотечественниками, проживающими в РФ.
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