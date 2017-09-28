Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева

Премьер-министр Сапар Исаков считает, что с каждым годом Нацэнергохолдинг работает все эффективнее. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, несмотря на молодость, глава холдинга Айбек Калиев показал себя хорошим руководителем. С каждым годом сокращаются расходы на энергосектор, но эффективность его работы только растет. Глава кабмина считает, что в этом есть заслуга Айбека Калиева, который смог грамотно организовать работу.