Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева

Премьер-министр Сапар Исаков считает, что с каждым годом Нацэнергохолдинг работает все эффективнее. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.
По его словам, несмотря на молодость, глава холдинга Айбек Калиев показал себя хорошим руководителем. С каждым годом сокращаются расходы на энергосектор, но эффективность его работы только растет. Глава кабмина считает, что в этом есть заслуга Айбека Калиева, который смог грамотно организовать работу.
У меня к вам просьба: нужно продолжить сокращать технические и коммерческие потери. Это важный пункт. В остальном вы показываете хорошую работу.Сапар Исаков