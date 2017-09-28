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Власть

Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева

Премьер-министр Сапар Исаков считает, что с каждым годом Нацэнергохолдинг работает все эффективнее. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, несмотря на молодость, глава холдинга Айбек Калиев показал себя хорошим руководителем. С каждым годом сокращаются расходы на энергосектор, но эффективность его работы только растет. Глава кабмина считает, что в этом есть заслуга Айбека Калиева, который смог грамотно организовать работу.

У меня к вам просьба: нужно продолжить сокращать технические и коммерческие потери. Это важный пункт. В остальном вы показываете хорошую работу.

Сапар Исаков

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