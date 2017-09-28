Энергетики снижают закупки импортного угля. В 2018 году могут быть проблемы

Энергетики с каждым годом снижают объем закупки импортного угля. Но в 2018 году могут возникнуть проблемы с поддержкой отечественных добытчиков твердого топлива. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Глава кабмина Сапар Исаков поинтересовался, почему Кыргызстан до сих по закупает импортный уголь у Казахстана и когда ТЭЦ начнет полностью работать на местном угле.

Айбек Калиев ответил, что с каждым годом закупки казахстанского угля сокращаются. В этом году объем импортного угля уменьшился в два раза — до 400 тысяч тонн (в прошлом году закупали 700 тысяч тонн). В качестве альтернативы высококалорийному углю марки «Д» из Казахстана энергетики решили провести эксперимент: два котла станции будут топить казахстанским углем марки «Б».

«На следующий год мы должны хорошо подготовиться по поводу цен на уголь. Мы входим в ЕАЭС, а там будет выше конкуренция. Если сейчас в тендерной заявке указываем, что нам нужен кыргызский уголь марки «Б», то в следующем году мы сможем указывать только марку», — рассказал Айбек Калиев.

В свою очередь премьер-министр Сапар Исаков заявил, что Кыргызстан должен сохранить внутренний рынок угля: нужно вести политику с углем, чтобы потом не проиграть. Его поддержал и вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

«У нас должна быть стратегия в этой сфере. Я хотел бы предложить Айбеку Калиеву, чтобы вы дали четкое предложение по этому вопросу», — заключил он.