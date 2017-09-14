Сапар Исаков по телефону поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Премьер-министр КР Сапар Исаков по телефону поздравил своего российского коллегу Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Дмитрий Медведев, в свою очередь, поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра.

«Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию в июле. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня двустороннего сотрудничества, и отметили необходимость продолжения существующей динамики сотрудничества между странами», — отметили в пресс-службе.