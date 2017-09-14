17:23
+25
USD 68.66
EUR 82.26
RUB 1.19
Власть

Сапар Исаков по телефону поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Премьер-министр КР Сапар Исаков по телефону поздравил своего российского коллегу Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
 
По его данным, Дмитрий Медведев, в свою очередь, поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра.
 
«Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию в июле. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня двустороннего сотрудничества, и отметили необходимость продолжения существующей динамики сотрудничества между странами», — отметили в пресс-службе.
 
 
 
 
Ссылка:
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
На строительство драмтеатра в Таласе президент выделил 45 миллионов сомов
Назначен первый заместитель руководителя аппарата президента Кыргызстана
Назначен директор Государственной кадровой службы Кыргызстана
Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа
Президенты России и Кыргызстана обсудят в Сочи взаимодействие по линии ЕАЭС
Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Рейтинг одобрения работы Владимира Путина достиг в России 84,4 процента
Правительство Кыргызстана присягнуло в Жогорку Кенеше. Фоторепортаж
Новое правительство приносит присягу в парламенте. Присутствует президент
Назначен советник премьер-министра Кыргызстана
Популярные новости
Брат Раима-миллионера ответил на&nbsp;обвинения Омурбека Бабанова Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
В&nbsp;Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным В Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Бизнес
В&nbsp;интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на&nbsp;iPhone 8&nbsp;и&nbsp;iPhone 8&nbsp;Plus В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Звонок за&nbsp;счет друга&raquo; от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с услугой «Звонок за счет друга» от MegaCom
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении