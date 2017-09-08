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Власть

Алмазбек Атамбаев: Наше будущее за образованными кыргызстанцами

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия школы имени К. Темирова в селе Чекилдек Нарынской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что образование является основой развития и процветания всей страны.

«Наше будущее за образованными кыргызстанцами. Именно поэтому сфера образования финансируется в приоритетном порядке. Более 24 процентов расходов бюджета направляется на развитие образования, в то время как в других странах эта цифра составляет не более трех-четырех процентов. Мы должны выше всего ставить образование, потому что у нас нет нефти и газа, наше будущее – наши дети», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, школа имени К. Темирова в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области рассчитана на 150 ученических мест. Общая стоимость проекта - более 51 миллиона сомов.

Президент рассказал и о реализованных крупных проектах в Кыргызстане. 

Благодаря поддержке и доверию народа нам удалось добиться существенных преобразований в жизни страны. Теперь население не живет в страхе оказаться без электричества и газа. К управлению страной приходят молодые политики с безупречной репутацией и чистой совестью. Я уверен, что в скором времени они смогут добиться реальных реформ.

Алмазбек Атамбаев

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