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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал о важных решаемых в Кыргызстане проблемах

За последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались два десятилетия, заявил сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Алмазбек Атамбаев.

Он перечислил наиболее важные. «Национальные ресурсы больше не продаются за бесценок. Например, лицензию на месторождение Джеруй мы продали за $100 миллионов и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии $65 миллионов. А в свое время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов», - привел один из примеров глава государства.

Республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора. Партнерство с российским «Газпромом» положило конец зависимости в поставках природного газа и ГСМ.

Алмазбек Атамбаев
Он добавил, что в ближайшие два года завершится работа по достижению транспортной независимости. «Кыргызстан из тупиковой страны превратится в транзитную», - сказал президент.
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