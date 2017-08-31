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Власть

Алмазбек Атамбаев: За 26 лет Кыргызстан закалился в огне испытаний

«За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь становления, испытал непростые экономические и социальные потрясения. За эти годы мы стали другими - сильнее. Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний», - заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«В мире есть тысячи разных народов, но при этом существует только 200 суверенных государств. Иметь свою независимую страну, свое суверенное государство – это великий божий дар, великое счастье. И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость как зеницу ока!» - сказал глава государства.

Он с сожалением отметил, что после принятия Декларации о независимости в 1991 году мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. «Сложнейший транзитный период затянулся на целых 20 лет и сопровождался большими тяготами для народа», - сказал Алмазбек Атамбаев.
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