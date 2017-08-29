Шавкат Мирзиеев: Политика в отношении Кыргызстана открытая и доброжелательная

«Политика в отношении Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана открытая, доброжелательная и прагматичная», — говорится в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах президента РУз Шавката Мирзиеева. Об этом сообщил посол республики в КР Комил Рашидов сегодня на круглом столе «Сотрудничество Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов как фактор расширения экономического взаимодействия».

Дипломат отметил: в программе главы Узбекистана говорится о том, что страна неразрывно связывает с регионом Центральной Азии решение всех жизненно важных вопросов развития страны — от безопасности границ до справедливого распределения водных ресурсов.

«Находясь в едином культурно-цивилизованном пространстве, Узбекистан и Кыргызстан не только как близкие соседи, но и как братские народы находили и находят взаимопонимание по всем вопросам многогранного сотрудничества. А регулярный характер диалога глав двух наших братских государств способствует укреплению добрососедских и дружественных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном», — заявил Комил Рашидов.

По его словам, сегодня профильные ведомства двух стран работают над вопросами установления долгосрочных и взаимовыгодных связей между компаниями и деловыми кругами, поддержкой деятельности предприятий Узбекистана и Кыргызстана на территории двух стран.