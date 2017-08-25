Сапар Исаков уверяет, что Артем Новиков внесет свой вклад в экономику

В парламенте интересуются, почему в новом составе правительства нет министра экономики Арзыбека Кожошева.

«Члены правительства должны быть опытными, основное министерство в структуре кабмина — экономики. У Арзыбека Кожошева (и.о. министра. — Прим. ИА «24.kg») очень большой багаж и опыт. Почему сегодня я не вижу его в ваших рядах?» — спросил депутат Мирлан Бакиров у кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

«У нас очень хорошие с ним отношения. Мы работаем с ним в одной команде. И мы не ставим точку. Но сегодня я предлагаю кандидатуру Артема Новикова, мы вместе работали, все проблемы рассматривали. Артем Эдуардович внесет свой вклад. Мы постараемся оправдать ваше доверие», — ответил Сапар Исаков.

«Айыл окмоту сидят на дотации. Что предлагается, чтобы вывести их с дотаций?» — озвучил еще один вопрос Мирлан Бакиров.

«Вы затронули очень важный вопрос по развитию регионов. Будут финансироваться крупные города, вокруг которых будут развиваться другие населенные пункты. Плюс...» — не успел договорить Артем Новиков.

«Спасибо, заметно, что вы больше говорите о городах, а я говорю о селах», — подчеркнул нардеп.

Артем Новиков — заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента. Ему 30 лет.