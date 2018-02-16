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Власть

Министерство экономики отказалось от услуг репетитора для Артема Новикова

Министерство экономики отменило тендер на закупку услуг «репетитора по обучению сотрудников министерства государственному языку». Об этом сообщили в ведомстве.

Причиной отмены стало «получение неоднозначной реакции в обществе». Многих кыргызстанцев возмутило, что изучать государственный язык министр экономики и сотрудники будут за государственный счет.

Напомним, тендер объявили 12 февраля. Предполагалось, что трехмесячный курс на базе учебного центра Госкомиссии по языку пройдут 100 сотрудников министерства. На это предполагалось потратить 324 тысячи сомов. На обучение же самого министра Артема Новикова закладывали 36 тысяч сомов.
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