К визиту Артема Новикова в Москве на три часа выставили кыргызстанские товары

Во время визита министра экономики КР Артема Новикова в Москве арендовали на три часа полки магазина «Перекресток», чтобы поставить кыргызстанские товары. Об этом написал Азамат Советник на странице Facebook.

По его словам, отечественную продукцию поставили только перед приездом министра, после мероприятия все убрали.

«Пришли, поставили и перед прессой похвастались. До этого в «Перекрестке» не было ни одного кыргызстанского товара. Это наши некоторые предприниматели без помощи государства своими силами экспортируют отечественную продукцию в Москву», — пишет Азамат Советник.

В комментариях соотечественники выразили возмущение поступком министра экономики и напомнили, что в Москве в районе станции метро «Белорусская» есть магазин, в котором вся продукция кыргызстанская.

«Да еще (министр. — Прим. ИА «24.kg») заявил, что в крупнейших сетях Москвы продаются кыргызские товары, а арендовать смогли только маленькую площадку одного магазина», — написали в комментариях под постом.