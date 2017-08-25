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Власть

В структуру правительства Кыргызстана следует вернуть Министерство обороны

В структуру правительства Кыргызстана следует вернуть Министерство обороны. С таким предложением выступил сегодня депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, надо вернуть министра обороны. «Непонятно, чем занимается Генеральный штаб. Это завхоз. Он занимается только хозяйственными проблемами. У многих стран министры обороны. Мы же Совет обороны перевели в Совет безопасности. И тут же говорим, что хотим усилить роль обороны. Они даже два самолета получили и всю ночь летают. Значит, проводят какие-то учения», — сказал Мыктыбек Абдылбаев.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в целом поддержал состав и структуру нового правительства.
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