В структуру правительства Кыргызстана следует вернуть Министерство обороны. С таким предложением выступил сегодня депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, надо вернуть министра обороны. «Непонятно, чем занимается Генеральный штаб. Это завхоз. Он занимается только хозяйственными проблемами. У многих стран министры обороны. Мы же Совет обороны перевели в Совет безопасности. И тут же говорим, что хотим усилить роль обороны. Они даже два самолета получили и всю ночь летают. Значит, проводят какие-то учения», — сказал Мыктыбек Абдылбаев.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в целом поддержал состав и структуру нового правительства.