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Власть

Антониу Гутерриш: Кыргызстан — важный партнер ООН

«Кыргызстан является важным партнером ООН», — отметил Генеральный секретарь Организации Обьединенных Наций Антониу Гутерриш в благодарственном послании Алмазбеку Атамбаеву . Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Кыргызстан является уникальной страной, и я верю, что наше сотрудничество уже принесло большую пользу кыргызскому народу. Я признателен за то, что нам удалось обменяться мнениями по региональному сотрудничеству и общим проблемам. В этой связи я призываю вас продолжать сотрудничество с Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Предотвращение и превентивная дипломатия всегда являются наиболее эффективными инструментами для поиска решений наиболее спорных вопросов», — отмечено в послании.

Ваше руководство и приверженность работе Организации высоко ценятся, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества.

Антониу Гутерриш

«Я вспоминаю посещение Оша в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев, когда общины изо всех сил пытались справиться с последствиями трагических событий июня 2010 года. В ходе моего недавнего визита мне было очень приятно лично оценить результаты ваших усилий по примирению сторон. Я также благодарен за возможность принять участие в церемонии возложения венков к памятнику «Слезы матерей», — сказал Антониу Гутерриш.
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