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Власть

Чыныбай Турсунбеков назвал имя самого большого друга Кыргызстана

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков рассказал о самом большом друге Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня во время встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Спикер выразил благодарность коллеге за то, что она согласилась лично поучаствовать в форуме «Дети Содружества». Он проходит на берегу Иссык-Куля в пятый раз.

Валентина Ивановна, вас любят и уважают. Вас знают как самого большого друга нашего Кыргызстана.

Чыныбай Турсунбеков
«Наша главная задача, чтобы подрастающее поколение получило заботу и поддержку. Ведь дети — самое главное богатство нашей жизни. Рад, что организация форума превращается в традицию. Я благодарен вам и межпарламентской ассамблее СНГ за поддержку проекта», — отметил Чыныбай Турсунбеков.

«Я уверен, что ваш приезд придаст новый импульс развитию и укреплению стратегического партнерства и союзнического духа между Кыргызстаном и Россией. У нас появилась возможность обсудить все актуальные вопросы и получить конкретные ответы», — добавил он.

Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» — проект межпарламентской ассамблеи СНГ. Цель — формирование нового формата общения представителей систем образования государств СНГ для сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций и достижений школьников и молодежи. Участники форума — школьники из стран СНГ, школьные творческие коллективы, представители органов школьного, ученического и родительского самоуправления, учителя, представители попечительских советов, муниципальных и иных советов, ученые. Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш и Межпарламентская ассамблея СНГ, которую возглавляет Валентина Матвиенко.
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