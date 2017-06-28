Алмазбек Атамбаев: Отношения Кыргызстана и России связаны пуповиной

«Отношения Кыргызстана и России — отношения двух государств, связанных пуповиной», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Глава государства признался, что рад видеть Вячеслава Володина и всю российскую делегацию, потому что каждая встреча с представителями России знаменательная: «Мы встречаемся со своими друзьями, со своей родней. Я рад, что визиты представителей России к нам уже не такие редкие, как раньше. И мы к вам в Россию ездим. Я и в Москве говорил Владимиру Владимировичу, и сейчас хочу повторить, что я считаю одним из главных своих достижений на посту президента за почти шесть лет то, что мы смогли поднять уровень отношений с Российской Федерацией на должный. Сегодня это дружеские, братские отношения, отношения двух стратегических союзников, партнеров, тех государств, которые связывает пуповина», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Для нас, кыргызов, Россия — прародина. Мы — выходцы из Алтая, как и многие другие народы. И мы дорожим этим. Алмазбек Атамбаев

«Я надеюсь, что такие отношения с Россией будут с каждым годом только укрепляться. Я рад всех вас здесь видеть. Приезжайте чаще, прилетайте, отдыхайте у нас», — сказал президент Кыргызстана.