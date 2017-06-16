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Власть

Почему затянули ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу, рассказали в Минтрансе

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов рассказал депутатам парламентской фракции СДПК, почему затянули ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу.

По его словам, в настоящее время выделено 80 миллионов сомов на перевал. Асфальтные работы начаты. «Опоздание по срокам связано с погодными условиями. Из-за частых дождей дороги не высыхали», — сказал Жамшитбек Калилов.

Он добавил, что там уложат два слоя асфальта. Ямочный ремонт в некоторых местах уже сделали.

Напомним, автомобилисты неоднократно жаловались на плохое состояние дороги на перевале. Позже депутаты потребовали от Минтранса отремонтировать этот участок в кратчайший срок.
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