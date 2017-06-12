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Власть

День национальной одежды предлагают отмечать в Кыргызстане

День национальной одежды предлагают отмечать в Кыргызстане. Поправки в постановление Жогорку Кенеша вынесены на общественное обсуждение.

Инициатор документа депутат Айнуру Алтыбаева напоминает: с 2016 года 5 марта отмечается День ак калпака. «Однако женскому головному убору и в целом национальной кыргызской одежде не уделяется достаточного внимания. В связи с объявлением 2017-го Годом нравственности, воспитания и культуры необходима пропаганда кыргызской национальной одежды, что позволит воспитать современную молодежь в духе патриотизма», — отмечает нардеп.

Айнуру Алтыбаева считает, что проект постановления окажет благотворное влияние на отечественную легкую промышленность и туризм в Кыргызстане. Даст толчок и возможность отечественным модельерам выработать неповторимый и роскошный кочевой стиль кыргызской национальной одежды.

Ранее Министерство информации, культуры и туризма предлагало проводить во вторую неделю октября Неделю традиционной культуры, чтобы не отмечать по отдельности дни ак калпака, элечека, комуза, юрты и так далее.
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