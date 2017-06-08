Судьбу ресторана «Нарын» и «Безопасного города» обсудят на сессии БГК

Депутаты Бишкекского городского кенеша продолжат сегодня сессию, начавшуюся 2 июня.

Тогда народным избранникам потребовалось более двух часов, чтобы утвердить повестку дня. В ней было десять вопросов, два из них сняли. За весь день, с 9.00 до 18.00, они рассмотрели только три вопроса. Поэтому остальные перенесли на 8 июня.

Сегодня депутаты также заслушают информацию о ресторане «Нарын», о тендере на приобретение саженцев МП «Зеленстрой», о реконструкции дорог (улицы Токтоналиева, Каралаева, в микрорайонах № 11 и «Восток-5»). В повестку включены и вопросы о проекте «Безопасный город» и городских автопарках.