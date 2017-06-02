В 2016 году трудовая квота для иностранцев в Кыргызстане составила 14 тысяч 490

В 2016 году по трудовой квоте иностранным гражданам в Кыргызстане выделили 14 тысяч 490 рабочих мест. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сказал заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев.





По его словам, из этого числа заполнено 12 тысяч 165 мест.

«На 1 июня прошло 11 заседаний межведомственной комиссии, где рассмотрели 1 тысячу 455 заявок для работы в Кыргызстане. В итоге 10 тысячам 429 иностранным гражданам дали разрешение работать. То есть 1 тысяча 263 заявки были удовлетворены», — сказал Алмаз Асанбаев.Он отметил, что это составляет 72 процента от общей квоты на 2017 год.По его словам, в настоящее время Миграционная служба вносит в правительство предложение увеличить квоту для иностранных граждан на пять тысяч мест. Это связано с изменением законодательства Кыргызстана в данной сфере.

«Из выделенной квоты 46 процентов приходится на Бишкек, на Чуйскую область 14 процентов, на Джалал-Абадскую — 24 (это связано со строительством дорог). На Ош пришлось всего 2,4 процента, на область — 2,7 процента. На Нарынскую область выделено 1,5 процента, на Таласскую — 0,9, Иссык-Кульскую — 3,6, Баткенскую — 3,4 процента», — сказал чиновник.

Он отметил, что чаще всего иностранцы работают в промышленности и строительстве (55 процентов), в сельском хозяйстве (23 процента), в энергетике и геологоразведке (20 процентов), в торговле и общепите (19,5 процента), в образовании (5 процентов) и как индивидуальные предприниматели (3,8 процента).