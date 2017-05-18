Как грибы после дождя растут дома в опасной зоне на юге Бишкека

«В южной части Бишкека, которая находится на разломе и где нельзя строить, дома растут как грибы после дождя», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исмаилова.

Нардеп отправила запрос о сейсмической опасности в Кыргызстане.

Госагентство по строительству, архитектуре и ЖКХ и Министерство чрезвычайных ситуаций ответили, что в республике 8–9 зон с сейсмической активностью в 9–12 баллов. В таких зонах строительство не рекомендуется. Но оно все равно ведется, в том числе и на юге столицы, который расположен на Иссык-Атинском разломе.

«Надо пересмотреть СНИПы по строительству. Последние нормы были разработаны в 2008–2009 годах. Но сейчас ситуация изменилась. Госстрой должен ответить, должны ли строиться многоэтажки на разломах, а также пересмотреть и разработать карту сейсмической безопасности. МЧС такая карта очень нужна», — отметила Аида Исмаилова.