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Власть

Совет обороны Кыргызстана хотят снова переименовать

Совет обороны хотят снова переименовать в Совет безопасности. Соответствующий законопроект во втором чтении одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

Сообщается, что в рамках конституционной реформы с целью проведения единой государственной политики совет переименуют. Также полномочия Совета расширят в части выработки решений по вопросам внешней и внутренней политики государства, обеспечения его устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

Совет безопасности является конституционным совещательным органом. Он вырабатывает решения, направленные на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51924/
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