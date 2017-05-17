Совет обороны Кыргызстана хотят снова переименовать

Совет обороны хотят снова переименовать в Совет безопасности. Соответствующий законопроект во втором чтении одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

Сообщается, что в рамках конституционной реформы с целью проведения единой государственной политики совет переименуют. Также полномочия Совета расширят в части выработки решений по вопросам внешней и внутренней политики государства, обеспечения его устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

Совет безопасности является конституционным совещательным органом. Он вырабатывает решения, направленные на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности.