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Экономика

Представители Россельхознадзора проверят молочные предприятия Кыргызстана

В Кыргызстан прибыли представители Россельхознадзора для проверки отечественных предприятий. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил министр экономики Артем Новиков.

По его словам, большинство товаров Кыргызстана без проблем поставляется на рынки стран ЕАЭС. Ведется активная работа по их продвижению. В ближайшее время в российских торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» пройдет неделя кыргызских товаров. Представители крупнейших ритейлерских компаний РФ приедут в Кыргызстан, чтобы рассказать, какие товары они готовы покупать и на каких условиях.

«Что касается молочной продукции, то в этой части у Россельхознадзора есть некоторые опасения. Представители организации приехали в Кыргызстан. Они проверят три-четыре наших предприятия. Надеюсь, после все вопросы снимут», — отметил Артем Новиков.

Со 2 марта 2018 года введены временные ограничения на поставки в Россию товаров ОАО «Ак-Сут». Основанием послужило задержание в России партии сухого молока, ввозимого с нарушением требований законодательства. Россельхознадзор грозился запретить поставки молока со всех предприятий Кыргызстана.
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