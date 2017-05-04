МЧС Кыргызстана еще в 2003 году знало, что в селе Аюу сойдет оползень. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Мирлан Жеенчороев спросил чиновников МЧС, с какой скоростью двигался оползень. Однако заместитель главы профильного ведомства Калыс Ахматов не смог ответить на этот вопрос, сказав лишь, что в 2003 году было определено, что оползень сойдет.

«В 1993 году там уже погибло 50 человек от оползня. В 2003 году более 30 кыргызстанцев погибли. Это был постоянно движущийся оползень. Но МЧС не знает, что там происходит», — сказал депутат.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.