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Власть

МЧС Кыргызстана еще в 2003 году знало, что в селе Аюу сойдет оползень

МЧС Кыргызстана еще в 2003 году знало, что в селе Аюу сойдет оползень. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Мирлан Жеенчороев спросил чиновников МЧС, с какой скоростью двигался оползень. Однако заместитель главы профильного ведомства Калыс Ахматов не смог ответить на этот вопрос, сказав лишь, что в 2003 году было определено, что оползень сойдет.

«В 1993 году там уже погибло 50 человек от оползня. В 2003 году более 30 кыргызстанцев погибли. Это был постоянно движущийся оползень. Но МЧС не знает, что там происходит», — сказал депутат.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51152/
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