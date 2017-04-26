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Власть

Депутаты одобрили законопроект по развитию парфюмерно-косметической отрасли

На пленарном заседании депутаты в третьем чтении одобрили законопроект, направленный на развитие производства парфюмерно-косметической продукции в Кыргызстане.

Согласно справке-обоснованию, в стране практически нет предприятий по выпуску парфюмерной продукции, а рынок заполнен изделиями импортного производства. Отмечается, что деятельность местных производителей в этой области изначально обречена на провал ввиду неравного положения с импортерами.

В Кыргызстане производство парфюмерии и косметики приравнено к производству спиртосодержащей продукции с уплатой акциза на спирт, используемый в производстве.

При этом в странах ЕАЭС производители данной продукции не уплачивают акциз при приобретении этилового спирта, необходимого в производстве, а сама деятельность по производству парфюмерно-косметической продукции выведена из-под действия законов, регулирующих производство алкогольной продукции.

Это значительно упрощает требования к открытию данных предприятий, получению разрешений, осуществлению закупок необходимых материалов, включая спирт, для производства продукции, уменьшает издержки производства. В связи с чем наши производители оказываются неконкурентоспособными в рамках ЕАЭС.

Для развития данной отрасли необходимо перевести данные предприятия в категорию спецпотребителей этилового спирта и приравнять их к тем, кто выпускает медицинские и ветеринарные препараты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50581/
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