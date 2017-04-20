Акылбек Жапаров не указал в декларации доходы своей жены, владеющей фирмой

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров не указал в декларации доходы своей жены, владеющей ОсОО «Тридас».

В его декларации за 2015 год, опубликованной на сайте Государственной кадровой службы, указано, что он за год заработал 81 тысячу 833,41 сома. В его собственности квартира.

О доходах его ближайших родственников и вовсе ничего не сказано.

По данным Министерства юстиции, жена члена фракции «Бир Бол» Анара Джапарова владеет ОсОО «Тридас», поставляющим в Кыргызстан кондитерские изделия. Кроме того, есть еще филиал «Тридас». Его возглавляет Максат Конушбаев. Филиал занимается торгово-коммерческой и посреднической деятельностью.

Ранее Акылбек Жапаров потребовал, чтобы журналисты отчитались о своих доходах публично. Бирболовец отметил, что учредители и редакторы газеты при тираже менее тысячи экземпляров имеют дорогие иномарки, живут в особняках. По его мнению, все это косвенно указывает на наличие у таких журналистов теневого бизнеса.