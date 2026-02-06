В Таласе мужчина облил бензином и поджег супругу. Осторожно, фото

В Бакай-Атинском районе Таласской области 32-летний мужчина облил бензином и заживо сжег свою супругу. О случившемся потерпевшая смогла рассказать лишь спустя два месяца.

Как сообщили в милиции, заявление женщина подала 5 февраля. По ее словам, инцидент произошел 15 октября прошлого года. Муж сначала избил ее, затем облил бензином и поджег.

Во время первичной проверки в правоохранительные органы поступила информация о том, что супруги якобы получили ожоги вместе. Из-за тяжелого состояния обоих пострадавших допрос провести не удалось.

Позже стало известно, что мужчина шантажировал жену, угрожая убить их совместных детей, и требовал говорить, что произошедшее — несчастный случай. Женщина проходила лечение в Бишкеке в течение двух месяцев и рассказала правду своей матери только после повторного насилия со стороны мужа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.

Как сообщили в Институте омбудсмена, мужчина, обливший бензином и поджегший свою жену, работает в мэрии Таласа.

По их данным, пострадавшая получила ожоги около 60 процентов поверхности тела и нуждается в повторном лечении. В настоящее время женщина вместе с детьми находится в Бишкеке.

Также отметили, что пострадавшей требуется не только медицинская, но и психологическая помощь.