Сборы с ГСМ. В феврале в дорожный фонд поступило 172 миллиона сомов

В феврале 2025 года маркировку прошли 222 миллиона литров горюче-смазочных материалов. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.
По его словам, в дорожный фонд уже поступило 172 миллиона сомов. Остальные деньги поступят до 10 марта.
Он отметил, что у дорожного фонда есть 17 утвержденных источников дохода, однако по факту из них работают только 10.
Отметим, средства дорожного фонда образуются за счет следующих источников:
- ассигнования из республиканского бюджета, направляемых на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений;
- не менее 50 процентов акцизного налога на бензин, легкие и средние дистилляты и прочие ГСМ, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ (СУГ), используемый в качестве автомобильного топлива, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
- сборы за регистрацию автомототранспортных средств;
- сборы за пропуск транспортных средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования;
- сборы за взвешивание и измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств;
- сборы за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования;
- сборы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования, взимаемых с грузового транспорта и автобусов;
- денежные средства в счет возмещения вреда и ущерба, причиняемых автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- штрафы за несоблюдение (превышение) установленных допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования;
- платы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования;
- иностранные инвестиции и гранты;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;
- средства по проектам государственно-частного партнерства в сфере автомобильных дорог;
- средства от взимания государственной пошлины при выдаче лицензий и разрешений в сфере автомобильного и водного транспорта;
- денежные средства, поступающие в республиканский бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;
- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимые в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;
- сбора за каждый литр ГСМ, прошедших маркировку.