Сборы с ГСМ. В феврале в дорожный фонд поступило 172 миллиона сомов

В феврале 2025 года маркировку прошли 222 миллиона литров горюче-смазочных материалов. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По его словам, в дорожный фонд уже поступило 172 миллиона сомов. Остальные деньги поступят до 10 марта.

Он отметил, что у дорожного фонда есть 17 утвержденных источников дохода, однако по факту из них работают только 10.

Отметим, средства дорожного фонда образуются за счет следующих источников: