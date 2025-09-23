Гульча станет городом. Депутаты в трех чтениях одобрили законопроект

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша обсудил законопроект «Об отнесении айыльного аймака Гульча Алайского района Ошской области к категории города районного значения».

Как рассказал депутатам директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев, в состав айыльного аймака входят 12 сел: Гульча, Кара-Булак, Жылы-Суу, Таш-Короо, Чакмак, Курманджан Датка, Кара-Суу, Кайнама, Тамга-Терек, Кум-Шоро, Октябрь, Оро-Дебе.

Село Гульча является административным центром Алайского района и айыльного аймака Гульча. Оно расположено на расстоянии 80 километров от Оша. Численность населения составляет 22 тысячи 566 человек. Все учреждения и организации Алайского района расположены в этом селе.

Нардепы отметили, что раз селу придается статус города, то исполнительной власти необходимо выделить средства и улучшить инфраструктуру Гульча. Например, Гуля Кожокулова указала на то, что лишь 63 процента дорог в селе имеют асфальтовое покрытие.

По итогам обсуждения законопроект одобрен сразу в трех чтениях.