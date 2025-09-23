12:53
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть

Гульча станет городом. Депутаты в трех чтениях одобрили законопроект

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша обсудил законопроект «Об отнесении айыльного аймака Гульча Алайского района Ошской области к категории города районного значения».

Как рассказал депутатам директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев, в состав айыльного аймака входят 12 сел: Гульча, Кара-Булак, Жылы-Суу, Таш-Короо, Чакмак, Курманджан Датка, Кара-Суу, Кайнама, Тамга-Терек, Кум-Шоро, Октябрь, Оро-Дебе.

Село Гульча является административным центром Алайского района и айыльного аймака Гульча. Оно расположено на расстоянии 80 километров от Оша. Численность населения составляет 22 тысячи 566 человек. Все учреждения и организации Алайского района расположены в этом селе.

Нардепы отметили, что раз селу придается статус города, то исполнительной власти необходимо выделить средства и улучшить инфраструктуру Гульча. Например, Гуля Кожокулова указала на то, что лишь 63 процента дорог в селе имеют асфальтовое покрытие.

По итогам обсуждения законопроект одобрен сразу в трех чтениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344541/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
В Алайском районе запустили новую подстанцию «Булолу»: в шести селах будет свет
В Алайском районе произошло землетрясение
В Алайском районе в озере утонул 35-летний мужчина
Во время схода лавины в Алае пропал мальчик, который пас скот. Его ищут
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
23 сентября, вторник
12:45
«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами «Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад...
12:43
Задержан лидер одной из ячеек «Хизб ут-Тахрира»
12:40
Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»
12:36
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории
12:27
Кыргызстан и Таджикистан утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере кадастра