В Оше семье с четверняшками подарили квартиру от имени президента

В Оше семье, в которой родились четверняшки, вручили ключи от трехкомнатной квартиры от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщили источники, жилье передано в подарок в связи с рождением детей и в рамках поддержки семей.

Отмечается, что квартира расположена в городе Ош и полностью готова для проживания. Власти подчеркнули, что подобные меры направлены на поддержку граждан и укрепление института семьи.

«Пусть дети, растущие в стране, где заботятся о каждом гражданине, будут здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении.