Власть

В Оше семье с четверняшками подарили квартиру от имени президента

В Оше семье, в которой родились четверняшки, вручили ключи от трехкомнатной квартиры от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщили источники, жилье передано в подарок в связи с рождением детей и в рамках поддержки семей.

Отмечается, что квартира расположена в городе Ош и полностью готова для проживания. Власти подчеркнули, что подобные меры направлены на поддержку граждан и укрепление института семьи.

«Пусть дети, растущие в стране, где заботятся о каждом гражданине, будут здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Студентка из Индии обманула земляков на 3 миллиона сомов в городе Ош
В городе Ош продолжается масштабная очистка реки Ак-Бууры
В городе Ош снесут старый базар: на его месте появится зеленая зона
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Госпошлину разрешили платить онлайн: президент подписал закон
Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт-намазе
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
Депутаты одобрили строительство двух эстакад и дороги в городе Ош
Айт-намаз в городе Ош пройдет в мечетях
В городе Ош родилась четверня
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
В&nbsp;Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и&nbsp;авто В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
У&nbsp;здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева&nbsp;&mdash; в&nbsp;Сети распространяется видео У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
