Садыр Жапаров: В Нарыне начали строить ТЭС «Кара-Кече» на 1,2 тысячи мегаватт

Инвестор уже начал строительные работы на тепловой электростанции «Кара-Кече», где будет производиться 1,2 тысячи мегаватт электроэнергии. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время торжественного празднования Нооруза в Нарынской области.

Он подчеркнул, что Тенир-Тоо — регион с высоким энергетическим потенциалом. Благодаря реке Нарын у области есть широкие перспективы в производстве энергии.

В настоящее время ведется строительство Куланакской ГЭС мощностью 100 мегаватт.

С реализацией этого проекта укрепится региональная энергетическая безопасность и появятся дополнительные мощности, отметил глава государства.