Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза

В Нарынской области объем внутреннего валового продукта в 2020 году составлял 18 миллиардов сомов, а к 2025-му он достиг 40 миллиардов. Таким образом, темп роста составил 224 процента, что означает увеличение показателей более чем в два раза. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время торжественного празднования Нооруза.

В промышленном секторе объем продукции за последние пять лет вырос в 5,7 раза. Если в 2021-м в области открыто всего 30 предприятий, то в прошлом году в эксплуатацию ввели уже 134, благодаря чему созданы сотни дополнительных рабочих мест.

В настоящее время в Нарынской области реализуются проекты в сферах строительства, дорог, ирригации и обеспечения чистой водой на общую сумму 21 миллиард сомов, идет возведение 143 объектов.

За последние пять лет в эксплуатацию передан 51 социальный объект, включая школы, детские сады и больницы.

За этот период в регионе заасфальтировано 259 километров дорог, из которых 135 километров пришлось на 2025-й. В частности, полностью обновлено дорожное покрытие на центральной улице Нарына. Кроме того, в прошлом году возобновил работу аэропорта Нарына, из которого теперь два раза в неделю осуществляются авиарейсы в столицу.

С 2022-го в фонд развития «Тенир-Too» начали поступать отчисления в размере 0,6 процента от валового дохода «Кумтора». На сегодня там накоплено около 2 миллиардов сомов, которые направляются на развитие региона, социальные и инфраструктурные проекты, включая строительство ипотечного жилья. При этом значительная часть проектов финансируется из республиканского бюджета.

Глава государства также сообщил, что из его стабилизационного фонда выделено 2 миллиарда 382 миллиона сомов на строительство в Нарыне уникального культурного центра, аналогов которому нет в Кыргызстане.

В целом за последние пять лет объем иностранных инвестиций, привлеченных в Нарынскую область, составил 6 миллиардов 800 миллионов сомов.