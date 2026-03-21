Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области

Глава государства Садыр Жапаров сегодня посетит Нарынскую область с однодневной рабочей поездкой. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В рамках визита президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Ноорузу — древнему народному празднику, символизирующему весеннее обновление, единство народа и преемственность традиций.

Кроме того, Садыр Жапаров официально откроет новое здание отдела внутренних дел Нарына.

Праздничные мероприятия будут транслироваться в прямом эфире НТРК и на официальных страницах главы государства в социальных сетях. Начало в 11.00.