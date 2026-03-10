17:28
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Власть

Примирение длилось недолго. Нардепы Карыбек уулу и Медер Алиев снова поругались

На заседании парламентского комитета по судебно-правовым вопросам разгорелся жаркий спор между депутатами Медербеком Алиевым и Улукбеком Карыбек уулу. Поводом для конфликта стали поправки в законы по борьбе с наркотиками.

Медербек Алиев предложил расширить в ряде законов понятие «наркотические средства», дополнив его терминами: «психотропные вещества, сильнодействующие средства, их аналоги и прекурсоры». Изменения касаются Гражданского процессуального кодекса, Кодекса о детях и Закона «О рекламе».

Читайте по теме
Спикер ЖК помирил депутатов Медербека Алиева и Улукбека Карыбек уулу

Однако Улукбек Карыбек уулу обрушился на документ с резкой критикой. Он указал, что в справке-обосновании заявлены также поправки в Семейный и Уголовно-исполнительный кодексы, которых по факту нет в самом тексте законопроекта.

«В справке-обосновании нельзя писать сказки. Должны быть четко указаны статьи законов, в которые вносятся изменения. Образно говоря, это попытка обмануть депутатов. Мы законодательная ветвь власти, и каждый документ должен быть детально проработан и грамотен. Мы не можем принимать законы с нарушениями», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что поддерживает концепцию борьбы с наркотиками, но из-за юридической небрежности намерен озвучить «особое мнение» на заседании палаты.

Медербек Алиев признал наличие «технических моментов» в документации. Представители аппарата ЖК подтвердили, что недочеты в справке-обосновании не являются юридическим препятствием для принятия проекта.

Тем не менее дискуссия переросла в затяжную перепалку. Улукбек Карыбек уулу обвинил коллегу в манипуляциях, а Медербек Алиев в ответ упрекнул оппонента в популизме.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между парламентариями. Буквально на прошлой неделе спикер Жогорку Кенеша официально помирил Медербека Алиева и Улукбека Карыбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365339/
просмотров: 1569
