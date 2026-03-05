14:33
Спикер ЖК помирил депутатов Медербека Алиева и Улукбека Карыбек уулу

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Торага и депутаты

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев урегулировал ситуацию между депутатами Медербеком Алиевым и Улукбеком Карыбек уулу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Спикер отметил, что ЖК является площадкой, где при рассмотрении законопроектов допускаются открытые дискуссии и различные мнения. При этом он подчеркнул, что любое обсуждение должно вестись в рамках парламентской этики и действующего законодательства.

Спор между депутатами произошел 3 марта на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша. Медербек Алиев представлял законопроект об ужесточении борьбы с наркотиками (включая рекламу синтетических наркотиков и аптечную наркоманию).

Конфликт начался после того, как Улукбек Карыбек уулу указал на неточности в справке-обосновании к документу. В ответ Медербек Алиев призвал коллегу «не заниматься популизмом» и «оставить блогерство», на что Улукбек Карыбек уулу напомнил — он является представителем народа и обладает теми же правами, что и вице-спикер. Перепалка переросла во взаимные обвинения в «сборе дешевых очков».
