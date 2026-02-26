13:26
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

Депутат: Граждане КР не смогли попасть в малый хадж, поверив данным «Тундука»

Граждане Кыргызстана не смогли попасть в малый хадж, поверив данным «Тундука» об отсутствии долгов. Об этом депутат Камила Талиева заявила на заседании ЖК.

По ее словам, недавно пять человек не смогли улететь в умру, так как при проверке в аэропорту выяснилось, что у них есть какие-то финансовые долги.

«Хотя ранее при проверке своих долгов в системе «Тундук» у них не было никаких долгов. Об этом они узнали перед вылетом. Все эти проблемы происходят из-за отсутствия синхронизации между системами «Тундук» и Погранслужбы. Надо быстрее привести их в соответствие, чтобы впредь не было таких проблем у граждан. И если человек готов сразу в аэропорту оплатить долг, то оплата должна незамедлительно отражаться в системе, чтобы он мог вылететь», — добавила Камила Талиева.

Замгенпрокурора Умуткан Конкубаева отметила, что у Пограничной службы действует СВМ-программа, и сейчас проводится синхронизация ее работы с другими системами. «Если человек оплатил долг в аэропорту, то в системе платеж отображается через три часа», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363683/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сомов
В руководстве ОАО «Түндүк» произошли кадровые изменения
Онлайн-замена водительских удостоверений через «Түндүк» временно недоступна
В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут
Систему «Инвестиции» по принципу «единого окна» внедрят в Кыргызстане
О причинах сбоев в мобильном приложении «Тундук» рассказали чиновники
В Кыргызстане утвердили порядок онлайн-перерегистрации автомобилей
Техпаспорт транспортных средств нового образца представили в Кыргызстане
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
13:22
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азие Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интере...
13:20
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
13:14
Амантур Турсуниязов возглавил Кыргызскую геологическую службу
13:09
В 2025 году 136 тысяч 568 детей получили выплату «балага сүйүнчү»
13:08
Моди первым из мировых лидеров преодолел отметку 100 миллионов подписчиков