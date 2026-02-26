Депутат: Граждане КР не смогли попасть в малый хадж, поверив данным «Тундука»

Граждане Кыргызстана не смогли попасть в малый хадж, поверив данным «Тундука» об отсутствии долгов. Об этом депутат Камила Талиева заявила на заседании ЖК.

По ее словам, недавно пять человек не смогли улететь в умру, так как при проверке в аэропорту выяснилось, что у них есть какие-то финансовые долги.

«Хотя ранее при проверке своих долгов в системе «Тундук» у них не было никаких долгов. Об этом они узнали перед вылетом. Все эти проблемы происходят из-за отсутствия синхронизации между системами «Тундук» и Погранслужбы. Надо быстрее привести их в соответствие, чтобы впредь не было таких проблем у граждан. И если человек готов сразу в аэропорту оплатить долг, то оплата должна незамедлительно отражаться в системе, чтобы он мог вылететь», — добавила Камила Талиева.

Замгенпрокурора Умуткан Конкубаева отметила, что у Пограничной службы действует СВМ-программа, и сейчас проводится синхронизация ее работы с другими системами. «Если человек оплатил долг в аэропорту, то в системе платеж отображается через три часа», — добавила она.