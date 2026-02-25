14:00
Президент Садыр Жапаров принял спецпредставителя лидера России Михаила Швыдкого

Президент Садыр Жапаров встретился со специальным представителем лидера России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Стороны обсудили перспективы развития кыргызско-российских отношений в культурно-гуманитарной сфере и предстоящие совместные инициативы.

Садыр Жапаров отметил, что культурное сотрудничество традиционно играет ключевую роль в укреплении межгосударственного диалога. 

Он подчеркнул успешное проведение Дней культуры России в Кыргызстане в 2025 году и выразил уверенность, что открытие Кыргызского дома науки и культуры в Москве станет новым значимым этапом в развитии гуманитарных связей.

Глава государства пригласил российскую команду принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в КР в 2026-м. 

Он отдельно выделил важность цифровизации культурного пространства и напомнил о значимости наследия писателя и мыслителя Чингиза Айтматова, ставшего духовным мостом между народами двух стран.

Михаил Швыдкой передал Садыру Жапарову теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что считает Кыргызстан своей родиной и с особым волнением следит за тем, как республика развивается благодаря стабильности и долгосрочному планированию, демонстрируя высокие темпы экономического роста.

Особое внимание уделено подготовке к 2028-му — Году столетия Чингиза Айтматова и двухсотлетия Льва Толстого. 

Спецпредставитель лидера РФ предложил отметить эти даты совместно, создав организационный комитет на уровне вице-премьеров двух государств.

В завершение стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении культурного сотрудничества, развитии гуманитарного диалога и расширении двусторонних проектов.
