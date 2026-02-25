Депутат призвала ускорить ремонт дороги Бишкек — Кант. Об этом Эркайым Сейтказиева заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, состояние этой автодороги оставляет желать лучшего.

«Люди стоят до 5-6 часов в пробках. Министерство транспорта ранее сообщало, что ремонт дороги начнется в 2027 году, но нужно сделать хотя бы ямочный ремонт до этого времени», — добавила Эркайым Сейтказиева.

Ранее в Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году.

Это касается таких проектов, как:

реконструкция автодороги Аэропорт «Манас» — СЭЗ «Бишкек» — водохранилище «Ала-Арча» (11 километров);

строительство объездной дороги по улице Профсоюзной от улицы Кустанайской до поста ГАИ (8,5 километра);

строительство дорог к новому Ошскому рынку и Западному автовокзалу (8,7 километра);

капитальный ремонт автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам (61 километр);

проектирование и строительство дороги к горнолыжной базе «Жыргалан» («Aла-Тоо Резорт»);

ремонт трассы Бишкек —Ош (45 километров);

строительство новой четырехполосной дороги вокруг Чолпон-Аты (14,5 километра);

асфальтирование дорог Семеновка — Ак-Суу и Григорьевка — Кол — Кашка-Суу (34 километра).

В Минтрансе отметили и продолжающиеся проекты: