Депутат призвала ускорить ремонт дороги Бишкек — Кант. Об этом Эркайым Сейтказиева заявила на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, состояние этой автодороги оставляет желать лучшего.
«Люди стоят до 5-6 часов в пробках. Министерство транспорта ранее сообщало, что ремонт дороги начнется в 2027 году, но нужно сделать хотя бы ямочный ремонт до этого времени», — добавила Эркайым Сейтказиева.
Ранее в Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году.
Это касается таких проектов, как:
- реконструкция автодороги Аэропорт «Манас» — СЭЗ «Бишкек» — водохранилище «Ала-Арча» (11 километров);
- строительство объездной дороги по улице Профсоюзной от улицы Кустанайской до поста ГАИ (8,5 километра);
- строительство дорог к новому Ошскому рынку и Западному автовокзалу (8,7 километра);
- капитальный ремонт автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам (61 километр);
- проектирование и строительство дороги к горнолыжной базе «Жыргалан» («Aла-Тоо Резорт»);
- ремонт трассы Бишкек —Ош (45 километров);
- строительство новой четырехполосной дороги вокруг Чолпон-Аты (14,5 километра);
- асфальтирование дорог Семеновка — Ак-Суу и Григорьевка — Кол — Кашка-Суу (34 километра).
В Минтрансе отметили и продолжающиеся проекты:
- Северная объездная дорога Бишкека;
- автодорога Арашан — Чункурчак;
- трасса Лебединовка — ГЭС-5;
- автодорога Бишкек — Кант;
- дорога Нарын — Баетово;
- трасса Бишкек — Кунтуу — Шопоков;
- автодорога Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка;
- дорога Балыкчи — Боконбаево — Каракол.