Кыргызстан обновил правила альтернативной службы и военных сборов

В Кыргызстане принят закон, вносящий изменения в несколько ключевых нормативных актов, регулирующих вопросы неналоговых доходов, административных правонарушений и порядок прохождения военной и альтернативной службы. Документ официально опубликован и вступил в силу.

Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу

Закон корректирует статью 95 Кодекса о неналоговых доходах. Теперь размер денежных взносов за прохождение альтернативной службы, участие в сборах мобилизационного резерва и освобождение от воинской службы с зачислением в запас второй категории будет определять кабинет министров.

Средства в полном объеме будут поступать в республиканский бюджет.

Изменения внесены и в Кодекс о правонарушениях. В статье 418 установлен новый размер штрафа для граждан — 10 тысяч сомов. Эта норма касается случаев, связанных с нарушением правил воинского учета и других требований, предусмотренных законодательством.

Значительная часть поправок касается Закона «О всеобшей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах». 

Теперь, по новой редакции, президент имеет право присваивать звание генерал-майора военнослужащим и военнообязанным, чьи должности предполагают высшее воинское звание, если у них имеются высокие заслуги и значимые достижения для государства. Ранее такие назначения строго ограничивались установленными требованиями.

Уточнен и порядок прохождения сборов мобилизационного резерва: граждане обязаны вносить взнос в бюджет, а условия призыва, проведения сборов и размер платежа устанавливает кабмин. Это относится и к программам подготовки офицеров запаса.

Пересмотрены правила прохождения альтернативной службы. Граждане, направленные на альтернативную службу по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, обязаны уплачивать взнос, размер которого будет установлен правительством. 

Верующие, чьи религиозные убеждения не допускают ношение оружия, проходят 48 часов общественно полезных работ и вносят установленный взнос.

Предусмотрено, что не менее одной шестой части суммы должно уплачиваться ежеквартально.

Исполнительные органы местного самоуправления продолжают обеспечивать направление граждан на общественно полезные работы и выдачу справок об их прохождении для представления в военные комиссариаты.

Кабмину поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные решения в соответствие с новым законом.
