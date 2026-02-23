Экс-депутат ЖК Кундузбек Сулайманов объяснил досрочный отказ от мандата

Экс-депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов прокомментировал решение сложить полномочия. Обращение он опубликовал в социальных сетях.

По словам бывшего нардепа, решение принято после «тщательного обдумывания». Он отметил, что в работе депутата старался поднимать вопросы избирателей и реагировать на обращения граждан.

«Мой мандат не стоит выше совести, репутации и единства народа. Чтобы не усугублять напряжение в обществе, я решил прекратить деятельность в качестве депутата», — написал он.

Сулайманов также заявил, что не знаком с фигурантом видео, которое распространяется в интернете, и подчеркнул, что давления на него не оказывалось.

«Я просил решить вопрос спокойно, без конфликта. Прошу не политизировать ситуацию», — отметил он.

Он поблагодарил избирателей округа и пожелал успехов кандидату, который займет его место в парламенте.

Ранее ЦИК досрочно прекратил полномочия Сулайманова после его заявления об уходе.