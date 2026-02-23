Алмасбек Абытов назначен руководителем аппарата Жогорку Кенеша

Новым руководителем аппарата Жогорку Кенеша стал Алмасбек Абытов. Соответствующее распоряжение сегодня подписал торага парламента Марлен Маматалиев, сообщили в пресс-службе ЖК.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Алмасбек Абытов

До назначения Алмасбек Абытов занимал дожность полномочного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше.

Справка

Алмасбек Абытов родился в 1966 году в Ошской области. По образованию инженер-механик (КСХИ) и экономист-математик (МГУЭСИ). Кандидат технических наук. Госсоветник госслужбы III класса.

Основные этапы карьеры: