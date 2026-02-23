Алмасбек Абытов назначен руководителем аппарата Жогорку Кенеша

Новым руководителем аппарата Жогорку Кенеша стал Алмасбек Абытов. Соответствующее распоряжение сегодня подписал торага парламента Марлен Маматалиев, сообщили в пресс-службе ЖК.
До назначения Алмасбек Абытов занимал дожность полномочного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше.
Справка
Алмасбек Абытов родился в 1966 году в Ошской области. По образованию инженер-механик (КСХИ) и экономист-математик (МГУЭСИ). Кандидат технических наук. Госсоветник госслужбы III класса.
Основные этапы карьеры:
- С 1995 года прошел путь от помощника заместителя торага до заведующего ключевыми отделами аппарата ЖК (бюджет и финансы). Был депутатом V созыва (2015).
- Занимал пост министра труда, занятости и миграции (2010-2011).
- С 2019-го являлся постоянным представителем президента и кабмина в парламенте.