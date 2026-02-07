Садыр Жапаров встретился со своей первой учительницей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область встретился со своей первой учительницей Кенешкан Шаменовой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в социальных сетях распространен видеоролик, в котором учительница начальных классов Садыра Жапарова обратилась к нему с просьбой о личной встрече.

В теплой, неформальной обстановке за чашкой чая президент подчеркнул, что до сих пор помнит, как Кенешкан Шаменова учила его писать первую букву «А».

Он рассказал, что в те времена дети не проходили подготовку в детских садах и шли в школу сразу в семь лет.





В ходе беседы Кенешкан Шаменова рассказала, что внимательно следит за деятельностью своего ученика по телевизору и искренне радуется его успехам на посту главы государства.

Она напомнила, что уже в детстве Садыр Жапаров написал в своей тетради «Эл үчүн иштейм» («Буду работать на благо народа»).

Учительница поделилась своими наблюдениями за переменами в стране, особо отметив запуск региональных аэропортов, благоустройство сел и решение приграничных вопросов.





В завершение встречи Кенешкан Шаменова дала Садыру Жапарову свое благословение (бата), пожелав кыргызскому народу единства, мира и процветания.