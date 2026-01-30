12:06
Депутат призвала усилить контроль над контрабандным ввозом саженцев в КР

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова сегодня на заседании депутатской группы «Мекенчил» подняла вопрос о том, что в Кыргызстан незаконно завозят саженцы, которые не прошли фитосанитарный контроль.

По ее словам, из-за того, что посадочный материал завозится контрабандным путем, возникают риски распространения вредителей и заболеваний. Она поинтересовалась у представителя Минсельхоза, проводится ли соответствующий контроль.

Заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев сообщил, что ведомство усиливает работу в этом направлении и увеличивает количество питомников.

«Число питомников увеличили в последнее время. Наша фитосанитарная инспекция на местах проводит проверку на пограничных постах», — сказал он.

В ответ депутат подчеркнула, что проблема касается не только посадочного материала, но и оборота химических препаратов на местах.

«Химические препараты без сертификации продают в городах и селах. Надписи на них на китайском языке без перевода. При этом на местах не хватает специалистов», — сказала Махабат Мавлянова, предложив усилить работу на уровне местного самоуправления.
