Лицензировать таксистов будет МВД Кыргызстана

Жогорку Кенеш принял во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести лицензии для легковых такси. Этим будет заниматься Министерство внутренних дел.

В справке-обосновании к проекту говорится, что по действующему законодательству деятельность легковых такси государственными органами не регулируется, а также не контролируется соблюдение ими законодательства в сфере транспорта.

Принятие законопроекта решит вопрос допуска на рынок транспортных услуг профессиональных и компетентных перевозчиков, контроля над соблюдением перевозчиками транспортного, лицензионного и иного законодательства и принятия мер воздействия на нарушителей.