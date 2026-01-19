Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры

На международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры. Об этом депутат Болот Сагынаев заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Он отметил, что недавно в Пусане (Корея) на фестивале от Кыргызстана был представлен фильм «Курак», который стал там лауреатом.

«Мне рассказали, что в картине есть эпизоды, где отражены проституция и ЛГБТ. Проходил ли этот фильм цензуру до того, как был отправлен на международный конкурс? Ведь есть Указ президента о недопустимости пропаганды ЛГБТ. Если в киноленте есть моменты, которые дискредитируют национальные устои, то зачем выставлять нашу страну в отрицательном свете? Ведь кино — это мягкая сила влияния и воздействия на аудиторию», — считает Болот Сагынаев.

Замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев отметил, что в КР нет цензуры. «Если мы начнем вводить такие требования, то просто убьем эту отрасль. У каждого режиссера есть свое видение. Да, я смотрел «Курак», он, конечно, спорный. Но и такие фильмы должны иметь место в нашем обществе, которые могут создавать резонанс и споры. Ведь творчество — это свобода. Мы можем вместе с вами пересмотреть картину», — предложил он.

Депутат согласился и заметил, что на показ фильма в комитете нужно пригласить и уполномоченные госорганы.