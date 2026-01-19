13:19
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры

На международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры. Об этом депутат Болот Сагынаев заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Он отметил, что недавно в Пусане (Корея) на фестивале от Кыргызстана был представлен фильм «Курак», который стал там лауреатом.

«Мне рассказали, что в картине есть эпизоды, где отражены проституция и ЛГБТ. Проходил ли этот фильм цензуру до того, как был отправлен на международный конкурс? Ведь есть Указ президента о недопустимости пропаганды ЛГБТ. Если в киноленте есть моменты, которые дискредитируют национальные устои, то зачем выставлять нашу страну в отрицательном свете? Ведь кино — это мягкая сила влияния и воздействия на аудиторию», — считает Болот Сагынаев.

Замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев отметил, что в КР нет цензуры. «Если мы начнем вводить такие требования, то просто убьем эту отрасль. У каждого режиссера есть свое видение. Да, я смотрел «Курак», он, конечно, спорный. Но и такие фильмы должны иметь место в нашем обществе, которые могут создавать резонанс и споры. Ведь творчество — это свобода. Мы можем вместе с вами пересмотреть картину», — предложил он.

Депутат согласился и заметил, что на показ фильма в комитете нужно пригласить и уполномоченные госорганы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358377/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
В Кыргызстане снимут историко-драматический фильм о Жусупе Абдрахманове
В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Один из фигурантов кемпир-абадского дела сыграл Чокана Валиханова в фильме
Бүгүн Бишкекте II эл аралык «Курак» фестивалы уланат
В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак»
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Очереди и&nbsp;сбои в&nbsp;системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
13:12
Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют...
13:01
Министр выявил грубые нарушения: строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч
12:51
В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)
12:25
Население Китая в 2025 году сократилось более чем на 3,3 миллиона человек
12:15
В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов