Власть

Посол КР Адылбек Тультемиров вручил верительные грамоты президенту Эфиопии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Адылбек Тультемиров вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие Амде. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Официальный представитель КР в Аддис-Абебе передал приветствие и пожелания от имени президента Садыра Жапарова и отметил готовность Кыргызстана к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Эфиопией на двусторонней основе и в рамках международных организаций.

Президент Эфиопии поздравил дипломата с назначением в качестве первого посла и выразил уверенность в дальнейшем укреплении кыргызско-эфиопских отношений.
