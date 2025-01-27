Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ

Власти Эфиопии намерены добиваться от Великобритании возвращения памятников материальной культуры и священных предметов. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, кампанию по возвращению ценностей возглавит управление наследия, входящее в Министерство туризма страны, совместно с Эфиопской православной церковью. Они планируют создать петицию и развернуть PR-кампанию с участием знаменитостей. Затем последует официальное обращение к британскому правительству. С этой же просьбой к королю Карлу III уже обратился внук последнего императора Эфиопии Эрмиас Сахле-Селассие.

Артефакты, возвращения которых добивается Эфиопия, оказались в Британии после победы в англо-эфиопской войне. Великобритания вторглась в Абиссинию в 1868 году после того, как император Теодрос II взял европейских заложников из-за задержки с отправкой письма королеве Виктории. Ценности были разграблены в битве при Магдале, когда британский экспедиционный корпус осадил горную крепость абиссинского императора.

Британские солдаты вывозили из страны древние рукописи, иконы, богослужебные книги, кресты, украшения, императорские короны, кубки и многое другое, что позже оказалось в частных коллекциях, Национальном музее армии, Британском музее, Бодлианской библиотеке, Королевской библиотеке, а также в Королевской коллекции.

В октябре 2023-го британский ученый Якопо Гниши купил табот (священную табличку из дерева или камня, которая в Эфиопской православной церкви является изображением ковчега Завета и десяти заповедей), чтобы его можно было вернуть в Эфиопию.

В 2021 году аукционный дом Busby согласился вернуть также украденные во время битвы при Магдале Коптскую Библию и набор роговых кубков после негативной реакции посольства Эфиопии, когда они были выставлены на продажу.