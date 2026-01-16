Кыргызстан готовит госсектор к выходу на мировые рынки капитала

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев провел второе заседание межведомственной рабочей группы по координации процессов и содействию выпуску международных облигаций, акций и других ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Заседание состоялось в рамках реализации Указа президента от 29 января 2025 года № 27 «О некоторых мерах по развитию инвестиционного климата и расширению доступа к внешним источникам финансирования».

Фото кабмина

Открывая встречу, Данияр Амангельдиев напомнил, что на первом заседании рабочей группы подведены итоги размещения дебютных еврооблигаций Кыргызстана на международном рынке капитала, а также рассмотрены вопросы создания Национального инвестиционного фонда.

По его словам, с момента первой встречи проведена значительная работа: осуществлен глубокий анализ финансовых показателей крупнейших государственных компаний, оценены их перспективы и готовность к выходу на международные рынки. Ряд предприятий уже подготовили конкретные инвестиционные предложения и презентации.

Основное внимание участников заседания уделено выполнению ранее данных поручений и оценке готовности госсектора к работе с международными рынками капитала. Руководители крупнейших компаний представили актуальные данные о финансовом состоянии и озвучили стратегические подходы к привлечению внешних и внутренних инвестиций.

Подводя итоги заседания, Данияр Амангельдиев подчеркнул, что перед менеджментом государственных предприятий стоят задачи, выходящие за рамки текущего управления. Он отметил необходимость реализации масштабных имиджевых проектов, которые позволят Кыргызстану позиционировать себя как прозрачного и перспективного участника глобальных финансовых рынков.