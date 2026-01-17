Кабмин принял пятилетнюю стратегию по реформе корпоративной отчетности и аудита

Кабинет министров утвердил Стратегию развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызстане на 2026–2030 годы. Документ направлен на повышение качества финансовой отчетности, улучшение надежности данных и расширение доступа к прозрачной информации для рынка и государства.

Стратегия включает четыре ключевых блока: общий план развития отрасли, комплекс мероприятий по внедрению изменений, индикаторную матрицу для оценки прогресса и расчет ресурсных потребностей. Все документы утверждены приложениями к постановлению.

Государственным органам, задействованным в реализации стратегии, поручено обеспечить полное и своевременное исполнение плана мероприятий и ежеквартально передавать информацию о ходе исполнения в Министерство экономики и коммерции. Министерство, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг и предоставлять сводную отчетность в администрацию президента.

Постановление вступит в силу через семь дней.