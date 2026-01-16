10:02
Проект города Асмана презентовали инвесторам в Шанхае и Нанкине

Проект экологического города Асмана презентован в Шанхае и Нанкине. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям КР. 

По ее данным, кыргызстанская делегация приняла участие в международном бизнес-форуме, организованном компанией Shanghai Minhou Xuyi Business, и представила потенциальным партнерам информацию об инвестиционном климате в республике. Ключевыми темами диалога стали цифровизация, развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий в градостроительстве.

Стороны перешли от обсуждения намерений к практическим шагам, подписав ряд документов. Соглашения направлены на дальнейшую проработку совместных инвестиционных проектов и развитие долгосрочного партнерства, отметили в ведомстве.
